Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса
Меньшова с сожалением высказалась об отсутствии прививки у своего отца
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.
"К огромному сожалению, он не был привит. Как раз по причине возрастных и серьезных медицинских противопоказаний к прививке. Не успела сделать прививку и мама – также из-за локальных медицинских отводов", – написала Юлия.
Вера Алентова тоже была заражена коронавирусом. Остальные члены семьи привиты "Спутником V", как и сама Меньшова.
"Мы все находимся вот уже почти два года в жесточайшей "зоне турбулентности". Но очень надеюсь, что наука победит этот вирус", – заключила Юлия.
Ранее стало известно, что телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус. В одном из видео она показала, как ей ставят капельницу.
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