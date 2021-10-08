https://ria.ru/20211008/menshova-1753713169.html

Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса

Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса - РИА Новости, 08.10.2021

Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса

Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:57

2021-10-08T16:57

2021-10-08T16:57

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.Вера Алентова тоже была заражена коронавирусом. Остальные члены семьи привиты "Спутником V", как и сама Меньшова. Ранее стало известно, что телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус. В одном из видео она показала, как ей ставят капельницу.

https://ria.ru/20211007/ivl-1753486736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, владимир меньшов, юлия меньшова, вера алентова, коронавирус covid-19