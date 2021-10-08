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Шоубиз
https://ria.ru/20211008/menshova-1753713169.html
Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса
Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса - РИА Новости, 08.10.2021
Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса
Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:57
2021-10-08T16:57
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юлия меньшова
вера алентова
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.Вера Алентова тоже была заражена коронавирусом. Остальные члены семьи привиты "Спутником V", как и сама Меньшова. Ранее стало известно, что телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус. В одном из видео она показала, как ей ставят капельницу.
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знаменитости, владимир меньшов, юлия меньшова, вера алентова, коронавирус covid-19
16:57 08.10.2021
 
Меньшова рассказала об отсутствии у своего отца прививки от коронавируса

Меньшова с сожалением высказалась об отсутствии прививки у своего отца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
Юлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.

"К огромному сожалению, он не был привит. Как раз по причине возрастных и серьезных медицинских противопоказаний к прививке. Не успела сделать прививку и мама – также из-за локальных медицинских отводов", – написала Юлия.

Вера Алентова тоже была заражена коронавирусом. Остальные члены семьи привиты "Спутником V", как и сама Меньшова.

"Мы все находимся вот уже почти два года в жесточайшей "зоне турбулентности". Но очень надеюсь, что наука победит этот вирус", – заключила Юлия.

Ранее стало известно, что телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус. В одном из видео она показала, как ей ставят капельницу.
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ШоубизЗнаменитостиВладимир МеньшовЮлия МеньшоваВера АлентоваКоронавирус COVID-19
 
 
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