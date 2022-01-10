https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html

Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой

Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой - РИА Новости, 10.01.2022

Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой

Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:27

шоубиз

шоу-бизнес

жанна фриске

андрей малахов

знаменитости

марина хлебникова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки.Ранее в программе "Прямой эфир" певица сама вышла на связь с поклонниками по телефону из больничной палаты. Она рассказала, что ей нелегко.Это не первая ситуация, когда артистам помогают материально. Так, в 2014 году Первый канал совместно с Русфондом объявил о сборе средств для Жанны Фриске на лечение глиобластомы. Часть полученных средств певица перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.После смерти Фриске Русфонд заявил о хищении оставшихся денег со счета артистки.

https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, жанна фриске, андрей малахов, знаменитости, марина хлебникова