Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой
Малахов объявил сбор средств на восстановление сгоревшей квартиры Хлебниковой
© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
© Фото : телеканал "Россия"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки.
"Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой! Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе!" – сказал Малахов.
Ранее в программе "Прямой эфир" певица сама вышла на связь с поклонниками по телефону из больничной палаты. Она рассказала, что ей нелегко.
"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история", – рассказала Хлебникова.
Это не первая ситуация, когда артистам помогают материально. Так, в 2014 году Первый канал совместно с Русфондом объявил о сборе средств для Жанны Фриске на лечение глиобластомы. Часть полученных средств певица перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
После смерти Фриске Русфонд заявил о хищении оставшихся денег со счета артистки.