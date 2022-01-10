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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html
Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой
Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой - РИА Новости, 10.01.2022
Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой
Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:27
2022-01-10T13:27
шоубиз
шоу-бизнес
жанна фриске
андрей малахов
знаменитости
марина хлебникова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки.Ранее в программе "Прямой эфир" певица сама вышла на связь с поклонниками по телефону из больничной палаты. Она рассказала, что ей нелегко.Это не первая ситуация, когда артистам помогают материально. Так, в 2014 году Первый канал совместно с Русфондом объявил о сборе средств для Жанны Фриске на лечение глиобластомы. Часть полученных средств певица перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.После смерти Фриске Русфонд заявил о хищении оставшихся денег со счета артистки.
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шоу-бизнес, жанна фриске, андрей малахов, знаменитости, марина хлебникова
13:27 10.01.2022
 
Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой

Малахов объявил сбор средств на восстановление сгоревшей квартиры Хлебниковой

© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановлении квартиры Марины Хлебниковой. Видеообращение ведущего появилось в Instagram-аккаунте артистки.

"Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой! Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе!" – сказал Малахов.

Ранее в программе "Прямой эфир" певица сама вышла на связь с поклонниками по телефону из больничной палаты. Она рассказала, что ей нелегко.
"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история", – рассказала Хлебникова.
Это не первая ситуация, когда артистам помогают материально. Так, в 2014 году Первый канал совместно с Русфондом объявил о сборе средств для Жанны Фриске на лечение глиобластомы. Часть полученных средств певица перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
После смерти Фриске Русфонд заявил о хищении оставшихся денег со счета артистки.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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ШоубизШоу-бизнесЖанна ФрискеАндрей МалаховЗнаменитостиМарина Хлебникова
 
 
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