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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html
"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой
"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой - РИА Новости, 10.01.2022
"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой
Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:23
2022-01-10T12:23
шоубиз
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шоу-бизнес
марина хлебникова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко.Хлебникова добавила, что провела в реанимации больше двух недель. По словам артистки, она вся в бинтах.Хлебникова отметила, что лежит на особой кровати с мелким кварцевым песком, который уменьшает боли и не позволяет пострадавшим людям лежать на ожогах.Певица предположила, что причиной возгорания в ее квартире могло стать короткое замыкание, поскольку она включила в розетку сразу много разных приборов, а затем уснула.Пожар произошел в апартаментах артистки в ноябре прошлого года. Утверждалось, что сотрудники МЧС обнаружили Хлебникову у окна, куда она, по всей видимости, смогла добраться самостоятельно.
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знаменитости, шоу-бизнес, марина хлебникова
12:23 10.01.2022
 
"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой

Марина Хлебникова из больницы рассказала о своем состоянии

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко.

"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история", – рассказала артистка.

Хлебникова добавила, что провела в реанимации больше двух недель. По словам артистки, она вся в бинтах.

"Я в бинтах, а бинты в йоде. Они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, который… Из щита еще идет тепло", – сказала певица.

Хлебникова отметила, что лежит на особой кровати с мелким кварцевым песком, который уменьшает боли и не позволяет пострадавшим людям лежать на ожогах.
Певица предположила, что причиной возгорания в ее квартире могло стать короткое замыкание, поскольку она включила в розетку сразу много разных приборов, а затем уснула.
Пожар произошел в апартаментах артистки в ноябре прошлого года. Утверждалось, что сотрудники МЧС обнаружили Хлебникову у окна, куда она, по всей видимости, смогла добраться самостоятельно.
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