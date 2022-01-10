https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html

"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой

"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой - РИА Новости, 10.01.2022

"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой

Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:23

2022-01-10T12:23

2022-01-10T12:23

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марина хлебникова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко.Хлебникова добавила, что провела в реанимации больше двух недель. По словам артистки, она вся в бинтах.Хлебникова отметила, что лежит на особой кровати с мелким кварцевым песком, который уменьшает боли и не позволяет пострадавшим людям лежать на ожогах.Певица предположила, что причиной возгорания в ее квартире могло стать короткое замыкание, поскольку она включила в розетку сразу много разных приборов, а затем уснула.Пожар произошел в апартаментах артистки в ноябре прошлого года. Утверждалось, что сотрудники МЧС обнаружили Хлебникову у окна, куда она, по всей видимости, смогла добраться самостоятельно.

https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, шоу-бизнес, марина хлебникова