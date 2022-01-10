"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой
Марина Хлебникова из больницы рассказала о своем состоянии
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Певица отметила, что ей нелегко.
"Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история", – рассказала артистка.
Хлебникова добавила, что провела в реанимации больше двух недель. По словам артистки, она вся в бинтах.
"Я в бинтах, а бинты в йоде. Они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, который… Из щита еще идет тепло", – сказала певица.
Хлебникова отметила, что лежит на особой кровати с мелким кварцевым песком, который уменьшает боли и не позволяет пострадавшим людям лежать на ожогах.
Певица предположила, что причиной возгорания в ее квартире могло стать короткое замыкание, поскольку она включила в розетку сразу много разных приборов, а затем уснула.
Пожар произошел в апартаментах артистки в ноябре прошлого года. Утверждалось, что сотрудники МЧС обнаружили Хлебникову у окна, куда она, по всей видимости, смогла добраться самостоятельно.
26 декабря 2021, 07:35ШоубизЛепс, Соловьев, Хлебникова: кто из звезд оказался в больнице в этом году