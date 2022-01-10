Зеленскому дали ценный совет по Крыму

01:28 10.01.2022 (обновлено: 10:53 10.01.2022)
В Киеве потеряли надежду на "возвращение" Крыма
Экс-министр обороны Украины Гриценко заявил, что Крым никогда не вернется на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.
"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову", — сказал он.
Гриценко также посетовал, что в Донбассе царит "русский дух".
"По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", — отметил политик.
В августе в Киеве по инициативе украинских властей состоялся саммит "Крымская платформа", где обсуждали вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийский и чрезвычайно недружественный.
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Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.