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Зеленскому дали ценный совет по Крыму
В Киеве потеряли надежду на "возвращение" Крыма - РИА Новости, 10.01.2022
Зеленскому дали ценный совет по Крыму
Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:28
2022-01-10T10:53
в мире
украина
республика крым
анатолий гриценко
владимир зеленский
донбасс
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.Гриценко также посетовал, что в Донбассе царит "русский дух". "По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", — отметил политик.В августе в Киеве по инициативе украинских властей состоялся саммит "Крымская платформа", где обсуждали вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийский и чрезвычайно недружественный.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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украина
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в мире, украина, республика крым, анатолий гриценко, владимир зеленский, донбасс, ситуация на украине, россия
01:28 10.01.2022 (обновлено: 10:53 10.01.2022)
 
В Киеве потеряли надежду на "возвращение" Крыма

Экс-министр обороны Украины Гриценко заявил, что Крым никогда не вернется на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.

"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову", — сказал он.

Гриценко также посетовал, что в Донбассе царит "русский дух".
"По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", — отметил политик.
В августе в Киеве по инициативе украинских властей состоялся саммит "Крымская платформа", где обсуждали вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийский и чрезвычайно недружественный.
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Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
 
В миреУкраинаРеспублика КрымАнатолий ГриценкоВладимир ЗеленскийДонбассСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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