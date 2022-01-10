https://ria.ru/20220110/krym-1767088678.html

Зеленскому дали ценный совет по Крыму

В Киеве потеряли надежду на "возвращение" Крыма - РИА Новости, 10.01.2022

Зеленскому дали ценный совет по Крыму

Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T01:28

2022-01-10T01:28

2022-01-10T10:53

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Властям Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.Гриценко также посетовал, что в Донбассе царит "русский дух". "По опросам, более 80 процентов хотят в Россию", — отметил политик.В августе в Киеве по инициативе украинских властей состоялся саммит "Крымская платформа", где обсуждали вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийский и чрезвычайно недружественный.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220107/preimuschestvo-1766819069.html

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в мире, украина, республика крым, анатолий гриценко, владимир зеленский, донбасс, ситуация на украине, россия