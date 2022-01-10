https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767089914.html
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников - РИА Новости, 10.01.2022
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон", такое мнение в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:57
2022-01-10T01:57
2022-01-10T01:57
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
тедрос адханом гебрейесус
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417808_0:79:2935:1729_1920x0_80_0_0_3176f7d01d436d1b09fe858366cd84b1.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон", такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", - отметил специалист.Штамм B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как ранее рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России есть не только "завозные" случаи заражения новым штаммом, в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны.Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, сообщил ранее РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Он отметил, что распространенность данного варианта растет из-за того, что он лучше передается, чем дельта, но по поводу тяжелых и смертельных случаев есть умеренный оптимизм.
https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417808_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_428eb8da1d53cd7fc7ec65b7a60fad8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, омикрон-штамм коронавируса
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников