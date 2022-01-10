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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767089914.html
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников - РИА Новости, 10.01.2022
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон", такое мнение в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:57
2022-01-10T01:57
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
тедрос адханом гебрейесус
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон", такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", - отметил специалист.Штамм B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как ранее рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России есть не только "завозные" случаи заражения новым штаммом, в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны.Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, сообщил ранее РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Он отметил, что распространенность данного варианта растет из-за того, что он лучше передается, чем дельта, но по поводу тяжелых и смертельных случаев есть умеренный оптимизм.
https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, омикрон-штамм коронавируса
01:57 10.01.2022
 
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинский сотрудник
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон", такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", - отметил специалист.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 12:01
Ученые предсказали конец пандемии из-за "омикрона"
Штамм B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как ранее рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России есть не только "завозные" случаи заражения новым штаммом, в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны.
Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, сообщил ранее РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Он отметил, что распространенность данного варианта растет из-за того, что он лучше передается, чем дельта, но по поводу тяжелых и смертельных случаев есть умеренный оптимизм.
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 09:30
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоТедрос Адханом ГебрейесусРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей ВознесенскийОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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