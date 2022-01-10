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Китай выступил против любого внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Китай выступил против любого внешнего вмешательства в дела Белоруссии - РИА Новости, 10.01.2022
Китай выступил против любого внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, Минск и Пекин должны защищать основанный на международном праве... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:22
2022-01-10T15:22
в мире
оон
белоруссия
минск
китай
си цзиньпин
александр лукашенко
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, Минск и Пекин должны защищать основанный на международном праве миропорядок, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Нынешняя международная и региональная обстановка сложная и изменчивая, Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках различных многосторонних форматов, включая ООН, решительно поддерживают друг друга в вопросах защиты коренных интересов, что отражает стратегическую ценность сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что Китай и Белоруссия в новой обстановке должны продолжать тесное взаимодействие, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве, а также защищать международную беспристрастность и справедливость."Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, как и раньше поддерживает Белоруссию в выборе пути развития, который соответствует ее национальным особенностям и условиям", - указал он.Лукашенко в свою очередь поблагодарил Китай за то, что он всегда оказывал Белоруссии политическую и моральную поддержку. Он также выразил надежду на углубление сотрудничества с КНР в области торговли, инвестиций, медицины, образования и в борьбе с пандемией.
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в мире, оон, белоруссия, минск, китай, си цзиньпин, александр лукашенко
15:22 10.01.2022
 
Китай выступил против любого внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против любого вмешательства в дела Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, Минск и Пекин должны защищать основанный на международном праве миропорядок, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Нынешняя международная и региональная обстановка сложная и изменчивая, Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках различных многосторонних форматов, включая ООН, решительно поддерживают друг друга в вопросах защиты коренных интересов, что отражает стратегическую ценность сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что Китай и Белоруссия в новой обстановке должны продолжать тесное взаимодействие, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве, а также защищать международную беспристрастность и справедливость.
"Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, как и раньше поддерживает Белоруссию в выборе пути развития, который соответствует ее национальным особенностям и условиям", - указал он.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Китай за то, что он всегда оказывал Белоруссии политическую и моральную поддержку. Он также выразил надежду на углубление сотрудничества с КНР в области торговли, инвестиций, медицины, образования и в борьбе с пандемией.
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