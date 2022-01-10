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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/klip-1767116995.html
IOWA выпустила клип на трек "Пусть боль уйдет"
IOWA выпустила клип на трек "Пусть боль уйдет" - РИА Новости, 10.01.2022
IOWA выпустила клип на трек "Пусть боль уйдет"
Участники группы IOWA и певица Nila Mania представили на YouTube клип на песню "Пусть боль уйдет", записанную совместно с хором "Лира" из Санкт-Петербурга. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:46
2022-01-10T18:46
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участники группы IOWA и певица Nila Mania представили на YouTube клип на песню "Пусть боль уйдет", записанную совместно с хором "Лира" из Санкт-Петербурга. Ролик сняла Маша Жемчужина. В нем артисты поют в большой пустой комнате и обращаются к свету, исходящему сверху.Представители музыкантов отмечают, таким образом IOWA и Nila Mania напомнили, что "свет есть в каждом из нас и творчество — один из способов увидеть его и направить к нему других". "Пусть боль уйдет" — это своеобразный призыв для всех, кто столкнулся со страхами, трудностями и болью. Авторы композиции уверены, что все их можно превратить во что-то прекрасное и радостное, если помнить, что в этом миры никто не одинок. В комментариях под видео слушатели тоже отметили, что этот трек воодушевляет и наполняет силами.
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новости культуры, музыка, санкт-петербург, youtube, iowa
18:46 10.01.2022
 
IOWA выпустила клип на трек "Пусть боль уйдет"

IOWA выпустила клип на трек "Пусть боль уйдет"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участники группы IOWA и певица Nila Mania представили на YouTube клип на песню "Пусть боль уйдет", записанную совместно с хором "Лира" из Санкт-Петербурга.
Ролик сняла Маша Жемчужина. В нем артисты поют в большой пустой комнате и обращаются к свету, исходящему сверху.
Представители музыкантов отмечают, таким образом IOWA и Nila Mania напомнили, что "свет есть в каждом из нас и творчество — один из способов увидеть его и направить к нему других".
"Пусть боль уйдет" — это своеобразный призыв для всех, кто столкнулся со страхами, трудностями и болью. Авторы композиции уверены, что все их можно превратить во что-то прекрасное и радостное, если помнить, что в этом миры никто не одинок.
"Первые строки пришли ко мне на одном дыхании. И чем дальше я писала текст, тем больше радости просыпалось внутри. В этой песне есть что-то особенное, что хотелось бы передать каждому человеку на планете Земля. Вы не одни", — пояснила Nila Mania.
В комментариях под видео слушатели тоже отметили, что этот трек воодушевляет и наполняет силами.
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