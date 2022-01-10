07:24 10.01.2022 (обновлено: 10:10 10.01.2022)
Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.
"Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", — приводит Telegram-канал "Пул первого" текст письма.
Глава государства отметил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом и поэтому "понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны".
Лукашенко добавил, что Минск готов всячески содействовать стабилизации ситуации и надеется на скорейшее установление мира. Он также выразил соболезнования родным погибших.
Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Десятое января в республике объявлено днем траура по жертвам беспорядков.
Ситуация в Казахстане
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.