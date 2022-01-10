https://ria.ru/20220110/khaos-1767098058.html

Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане

Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане

Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:24

2022-01-10T07:24

2022-01-10T10:10

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.Глава государства отметил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом и поэтому "понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны".Лукашенко добавил, что Минск готов всячески содействовать стабилизации ситуации и надеется на скорейшее установление мира. Он также выразил соболезнования родным погибших.Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Десятое января в республике объявлено днем траура по жертвам беспорядков.Ситуация в КазахстанеМассовые протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/risk-1767097458.html

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в мире, казахстан, белоруссия, александр лукашенко