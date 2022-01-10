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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/khaos-1767098058.html
Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане
Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022
Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане
Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:24
2022-01-10T10:10
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.Глава государства отметил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом и поэтому "понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны".Лукашенко добавил, что Минск готов всячески содействовать стабилизации ситуации и надеется на скорейшее установление мира. Он также выразил соболезнования родным погибших.Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Десятое января в республике объявлено днем траура по жертвам беспорядков.Ситуация в КазахстанеМассовые протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, белоруссия, александр лукашенко
07:24 10.01.2022 (обновлено: 10:10 10.01.2022)
 
Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

"Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", — приводит Telegram-канал "Пул первого" текст письма.

Глава государства отметил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом и поэтому "понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны".
Лукашенко добавил, что Минск готов всячески содействовать стабилизации ситуации и надеется на скорейшее установление мира. Он также выразил соболезнования родным погибших.
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Массовые протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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