23:00 10.01.2022 (обновлено: 23:05 10.01.2022)
Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
Самолет военно-транспортной авиации ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 российских граждан из Алма-Аты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доставленные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы аэропорта "Алматы" российские туристы оставались городских гостиницах. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке в Россию.
Сообщается, что накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Казахстана в Россию 1635 российских граждан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.