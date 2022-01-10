В Алма-Ате и области задержали 675 человек за участие в беспорядках
В Алма-Ате и области задержали 675 человек за участие в массовых беспорядках
© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алма-Ате и Алма-Атинской области за участие в массовых беспорядках, сообщил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.
"КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал, у подозреваемых в причастности к террористическим атакам выявляют светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.