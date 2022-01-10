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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767238481.html
Дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана
Дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана - РИА Новости, 10.01.2022
Дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана
Зарубежные дипломаты рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время трагических событий в Казахстане, и поблагодарили министерство обороны России за вывоз... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:11
2022-01-10T21:11
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
венгрия
москва
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зарубежные дипломаты рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время трагических событий в Казахстане, и поблагодарили министерство обороны России за вывоз их коллег с семьями в РФ, кадры видеосъемки этого обнародовало российское военное ведомство.В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян, которые были в Алма-Ате в командировках и туристических поездках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии и Австрии были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.Как признался на видеокамеру генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн, произошедшие события "были очень стрессовыми" для граждан Венгрии, находившихся в здании миссии в отдалении от центра Алма-Аты."Честно сказать, все боялись чуть-чуть, не знали, что здесь происходит, каким следующий день будет... Одновременно мы получали новости из города и видели, что там происходит. Это было просто страшно", - сказал Блауманн.По его словам, из Москвы дипломаты венгерским правительственным бортом вылетят на родину."Мы очень рады и очень благодарны, что получаем такую помощь и что есть сотрудничество между двумя странами - Венгрией и Россией", - добавил консул.Военный атташе вооруженных сил Австрии полковник Томас Ахаммер в свою очередь рассказал, что находился в Казахстане в отпуске с семьей, собирался кататься на горных лыжах на курорте Чимбулаке и посмотреть Алма-Ату, но произошедшие трагические события перечеркнули эти планы."Все случилось очень внезапно, в один день. Но я рад, что ситуация сейчас уже урегулировалась, что миротворческие силы дружественных держав поддержали правительство Казахстана, и теперь я спокойно с семьей могу вылететь обратно", - сказал Ахаммер."Замечательно, что министерство обороны (РФ) обеспечило транспортировку граждан военно-транспортной авиацией и что многие сейчас могут вернуться домой, к своим семьям", - добавил он.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html
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Эвакуация россиян из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации
Министерство обороны РФ опубликовало кадры видеосъемки того, как российских граждан вывозили из Алма-Аты. В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян, которые были в Казахстане в туристических поездках и командировках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии и Австрии были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.
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в мире, казахстан, венгрия, москва, воздушно-космические силы россии, россия
21:11 10.01.2022
 
Дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана

Зарубежные дипломаты поблагодарили Минобороны России за вывоз их коллег из Казахстана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зарубежные дипломаты рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время трагических событий в Казахстане, и поблагодарили министерство обороны России за вывоз их коллег с семьями в РФ, кадры видеосъемки этого обнародовало российское военное ведомство.
В понедельник МО РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян, которые были в Алма-Ате в командировках и туристических поездках. Также самолетом Минобороны РФ на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана по просьбе посольств Венгрии и Австрии были вывезены несколько иностранных дипломатов с семьями.
Как признался на видеокамеру генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн, произошедшие события "были очень стрессовыми" для граждан Венгрии, находившихся в здании миссии в отдалении от центра Алма-Аты.
"Честно сказать, все боялись чуть-чуть, не знали, что здесь происходит, каким следующий день будет... Одновременно мы получали новости из города и видели, что там происходит. Это было просто страшно", - сказал Блауманн.
По его словам, из Москвы дипломаты венгерским правительственным бортом вылетят на родину.
"Мы очень рады и очень благодарны, что получаем такую помощь и что есть сотрудничество между двумя странами - Венгрией и Россией", - добавил консул.
Военный атташе вооруженных сил Австрии полковник Томас Ахаммер в свою очередь рассказал, что находился в Казахстане в отпуске с семьей, собирался кататься на горных лыжах на курорте Чимбулаке и посмотреть Алма-Ату, но произошедшие трагические события перечеркнули эти планы.
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"Все случилось очень внезапно, в один день. Но я рад, что ситуация сейчас уже урегулировалась, что миротворческие силы дружественных держав поддержали правительство Казахстана, и теперь я спокойно с семьей могу вылететь обратно", - сказал Ахаммер.
"Замечательно, что министерство обороны (РФ) обеспечило транспортировку граждан военно-транспортной авиацией и что многие сейчас могут вернуться домой, к своим семьям", - добавил он.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанВенгрияМоскваВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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