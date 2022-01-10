https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767218931.html

В Казахстане семьям погибших силовиков выдадут квартиры

В Казахстане семьям погибших силовиков выдадут квартиры - РИА Новости, 10.01.2022

В Казахстане семьям погибших силовиков выдадут квартиры

Семьям полицейских и военнослужащих, погибших в результате массовых беспорядков в Казахстане, выдадут квартиры, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:01

2022-01-10T19:01

2022-01-10T19:21

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767171825_0:378:2684:1888_1920x0_80_0_0_5956bba5b37f5ad199fea718bca55556.jpg

НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Семьям полицейских и военнослужащих, погибших в результате массовых беспорядков в Казахстане, выдадут квартиры, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на председателя правления Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаева."Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока ещё полностью не получили от государственных органов. Как только получим полный перечень, мы ещё раз подтвердим. Мы намерены выдать квартиры всем семьям погибших полицейских и военнослужащих", - цитирует телеканал слова Сауранбаева.Как сообщили в Союзе строительной отрасли, инициативу поддержали 11 компаний и фонд "Народу Казахстана".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/zavisimost-1767185352.html

https://ria.ru/20220110/nikonov-1767213320.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев