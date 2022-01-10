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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767194335.html
Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии
Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии - РИА Новости, 10.01.2022
Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии
Шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах, сообщил РИА Новости консул-советник... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:39
2022-01-10T16:39
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
австрия
белоруссия
россия
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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Владимир Малышев."Сегодня шесть граждан Венгрии и пять Австрии улетели", - сказал он. По данным собеседника агентства, иностранные граждане являются дипломатическими работниками.Кроме того, по его информации, была продолжена эвакуации россиян, граждан Белоруссии и Казахстана, имеющих вид на жительство в РФ либо обучающихся в России.
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в мире, казахстан, австрия, белоруссия, россия
16:39 10.01.2022
 
Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии

Граждане Венгрии и Австрии покинули Алма-Ату на российских эвакуационных рейсах

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации
Эвакуация из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эвакуация из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Владимир Малышев.
"Сегодня шесть граждан Венгрии и пять Австрии улетели", - сказал он. По данным собеседника агентства, иностранные граждане являются дипломатическими работниками.
Кроме того, по его информации, была продолжена эвакуации россиян, граждан Белоруссии и Казахстана, имеющих вид на жительство в РФ либо обучающихся в России.
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
16:23Беспорядки в Казахстане
Из Нур-Султана в Россию эвакуировали 28 россиян, сообщили в МИД
 
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