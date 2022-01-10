https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767194335.html

Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии

Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии - РИА Новости, 10.01.2022

Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Венгрии и Австрии

Шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах, сообщил РИА Новости консул-советник... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:39

2022-01-10T16:39

2022-01-10T16:39

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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Владимир Малышев."Сегодня шесть граждан Венгрии и пять Австрии улетели", - сказал он. По данным собеседника агентства, иностранные граждане являются дипломатическими работниками.Кроме того, по его информации, была продолжена эвакуации россиян, граждан Белоруссии и Казахстана, имеющих вид на жительство в РФ либо обучающихся в России.

https://ria.ru/20220110/evakuatsiya-1767191844.html

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в мире, казахстан, австрия, белоруссия, россия