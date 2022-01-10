https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана

Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана - РИА Новости, 10.01.2022

Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана

В Казахстане в ходе протестов использовались майданные технологии с целью превратить его в еще одно антироссийское государство, как Украина, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:33

2022-01-10T14:33

2022-01-10T14:33

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Казахстане в ходе протестов использовались майданные технологии с целью превратить его в еще одно антироссийское государство, как Украина, заявил в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.Ранее в понедельник Путин на саммите ОДКБ заявил, что в ходе протестов в Казахстане использовались майданные технологии, а группы действующих там боевиков проходили подготовку в лагерях террористов за рубежом."Это очевидно, что там (в Казахстане) использовались майданные технологии. Там использовались боевики, протестующие, экономические лозунги, и началось все это в праздники, когда никто этого не ожидал. Я думаю, что да, это очевидно майданные технологии с целью превратить Казахстан в еще одно ярко антироссийское государство, как Украина, чтобы усилить давление на Россию", - сказал он, комментируя слова Путина.Безпалько добавил, что ситуация в Казахстане вписывается в концепцию США, о которой говорил ранее бывший советник предыдущего президента США Дональда Трампа Джон Болтон - "зажечь конфликты по всему постсоветскому пространству"."Он там упоминал Приднестровье, Закавказье, но те, кто принимает решения, посчитали необходимым зажечь Казахстан, потому что там ситуация назрела и Казахстан представляет больше проблем для России, чем Приднестровье", - считает эксперт.Он подчеркнул, что сыграть свою роль могла и проводимая в последнее время властями Казахстана политика сближения с Россией. "Просто не устраивал режим, который не является ярко антироссийским, ни марионеточным. Если он допускает элементы суверенитета и сотрудничества с Россией, которое нас усиливает, то это плохо, такой режим нужно снести", - отметил эксперт.По словам эксперта, участие иностранных наемников также подтверждает сходство с событиями на Майдане."Исламистские группировки там, безусловно, использовались, но эти группы исламистов всегда пользуются определенной поддержкой иностранных спецслужб. Они с ними сотрудничают, получают от них ресурсы, определенную информацию, а те их используют в качестве тарана. Таким образом, исламисты решают свои задачи - достижение власти, уничтожение светского режима, а крупные геополитические игроки достигают своих целей - например, усилить давление на РФ с юга", - пояснил эксперт.По мнению Безпалько, казахские власти не обвиняют конкретные страны во вмешательстве, поскольку намерены искать неопровержимые доказательства."Это требует доказательств, нужно выяснить финансовые цепочки, допросить людей, которые скажут, что они принимали деньги от сотрудников спецслужб, дипломатов или получали инструкции от дипломатов каких-то государств, сотрудников миссий. Тогда можно будет обвинять. Кроме того, это станет предметом торга - у нас есть доказательства, мы можем устроить скандал, или же давайте договоримся", - предположил эксперт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/putin-1767166519.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153466.html

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