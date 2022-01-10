https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767161156.html

Китайский эксперт назвал протесты в Казахстане спланированными

Китайский эксперт назвал протесты в Казахстане спланированными - РИА Новости, 10.01.2022

Китайский эксперт назвал протесты в Казахстане спланированными

События в Казахстане развиваются по другому сценарию, нежели некогда на Украине, однако волнения, скорей всего, были заранее спланированы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:38

2022-01-10T13:38

2022-01-10T13:38

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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. События в Казахстане развиваются по другому сценарию, нежели некогда на Украине, однако волнения, скорей всего, были заранее спланированы, заявил РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории по изучению Кавказа и Центральной Азии Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь."В казахстанских событиях мы не видим стандартных проявлений западного вмешательства, как это было на Украине. Тогда с агитациями на улицы выходили послы разных государств, иногда они даже участвовали в координации протестов. В Казахстане мы этого не видим. Но если судить по тому, как развиваются события, если взять во внимание наличие у протестующих оружия, которое они применяют, то можно говорить о том, что протесты были спланированы и организованы заранее", - считает Ян Цзинь.Эксперт отметил, что что США и европейские страны всегда довольно терпимо относились к Казахстану и его политике. "Кроме того, политика (бывшего президента Казахстана Нурсултана - ред.) Назарбаева по формированию сбалансированных отношений с крупными государствами, получила некоторую поддержку Запада. Казахстан и Узбекистан занимают важные позиции в стратегии внешней политики США", - сказал Ян Цзинь, добавив, что ранее в адрес этих стран практически не звучало критики.В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие. Тем не менее, по мнению Ян Цзиня, подобное заявление вряд ли приведет к санкциям."Сейчас Центральная Азия уже не находится под таким пристальным вниманием США, как это было после событий 11 сентября (2001 года, когда произошли теракты в США - ред.), когда регион стал эпицентром глобальной борьбы США с терроризмом. Сейчас главной задачей США является сохранение независимости Центральной Азии", - говорит Ян Цзинь. Он отметил, что на данный момент США больше всего не хотят допустить присоединения региона к России или того, что он окажется в области реального российского влияния.По мнению политолога, события, происходящие в Казахстане, могут в определенной степени сказаться на китайско-казахстанских отношениях. "На фоне пандемии страны уже столкнулись со сложностями в областях торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Нынешние волнения только усугубят ситуацию", - сказал он, добавив, что, когда стабильность будет восстановлена, все проекты двустороннего сотрудничества будут возобновлены."Это одна из причин, почему Китай надеется на скорую стабилизацию обстановки в Казахстане", - отметил Ян Цзинь.В понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеубердим отметил, что недавние события в Казахстане показывают, что Центральная Азия по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, что еще раз доказывает, что "некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе". Он добавил, что "китайская сторона готова расширять двустороннее сотрудничество с Казахстаном в области противодействия внешнему вмешательству, обеспечения безопасности политических систем двух стран, противодействия любым попыткам организации цветных революций".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Позже Токаев назвал произошедшее в стране террористической войной против Казахстана.

https://ria.ru/20220110/muzhestvo-1767128227.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767120645.html

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в мире, казахстан, оон, китай, узбекистан, одкб, ван и (политик), энтони блинкен, касым-жомарт токаев, восточная европа, россия