ОБСЕ и ООН заинтересованы в расследовании беспорядков, заявил Токаев
Глава Казахстана Токаев: уверен, что ОБСЕ и ООН заинтересованы в расследовании беспорядков
© REUTERS / Mariya GordeyevaПриспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в заинтересованности международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, в полном и беспристрастном расследовании событий в Казахстане.
"Как мы видим, отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, а также международные гуманитарные организации заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент Казахстана подчеркнул, что делать поспешных выводов не следует.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.