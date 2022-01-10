https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767129605.html

Нельзя допустить реализацию сценария цветных революций, заявил Путин

Нельзя допустить реализацию сценария цветных революций, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022

Нельзя допустить реализацию сценария цветных революций, заявил Путин

Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:24

2022-01-10T11:24

2022-01-10T12:07

беспорядки в казахстане

казахстан

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций, заявил президент России Владимир Путин."Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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Путин: "Не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций" Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций, заявил президент России Владимир Путин. "Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2022-01-10T11:24 true PT0M48S

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казахстан, владимир путин, одкб, в мире, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев