https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767129102.html

Миротворческий контингент выведут из Казахстана, заявил Путин

Миротворческий контингент выведут из Казахстана, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022

Миротворческий контингент выведут из Казахстана, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:21

2022-01-10T11:21

2022-01-10T11:33

беспорядки в казахстане

казахстан

владимир путин

одкб

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана"."В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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казахстан, владимир путин, одкб, россия