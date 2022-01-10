https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767128134.html

Путин назвал события в Казахстане результатом вмешательства извне

Путин назвал события в Казахстане результатом вмешательства извне - РИА Новости, 10.01.2022

Путин назвал события в Казахстане результатом вмешательства извне

События в Казахстане - не первая и не последняя попытка вмешательства извне, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:18

2022-01-10T11:18

2022-01-10T11:35

беспорядки в казахстане

казахстан

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касым-жомарт токаев

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. События в Казахстане - не первая и не последняя попытка вмешательства извне, считает президент РФ Владимир Путин."Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.), и принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин на саммите ОДКБ."А всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций, социальных сетей, продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана. Это вот хронология событий, которые происходили в Казахстане", - добавил президент РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767128865.html

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казахстан, владимир путин, одкб, в мире, касым-жомарт токаев, россия