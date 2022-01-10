11:09 10.01.2022 (обновлено: 11:23 10.01.2022)
Ситуация в Казахстане касается всех, заявил Путин
Президент России Путин: ситуация в Казахстане касается всех
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
НОВО-ОГАРЁВО, 10 Янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане касается всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы - о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас", - сказал Путин в ходе внеочередного саммита ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.