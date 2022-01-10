https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767125397.html

В Казахстане использовались майданные технологии, заявил Путин

В Казахстане использовались майданные технологии, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022

В Казахстане использовались майданные технологии, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая информационную поддержку. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:09

2022-01-10T11:09

2022-01-10T12:13

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

алма-ата

владимир путин

одкб

актау

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая информационную поддержку."Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.При этом он подчеркнул, что страна столкнулась с прямой угрозой государственности и на агрессию необходимо было реагировать немедленно. Президент отметил, что организации удалось принять необходимые меры максимально оперативно."Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат", — заявил Путин.Он добавил, что события в Казахстане касаются всех членов ОДКБ. Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767117685.html

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казахстан, в мире, алма-ата, владимир путин, одкб, актау