11:04 10.01.2022 (обновлено: 12:20 10.01.2022)
Токаев назвал сроки завершения миссии ОДКБ в Казахстане
Глава Казахстана Токаев: миссия ОДКБ завершится вместе с антитеррористической операцией
© REUTERS / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Вместе с завершением антитеррористической операции в Казахстане закончится и миссия ОДКБ, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ", - заявил Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.