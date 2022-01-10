События в Казахстане стали звеньями одной цепи, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев назвал события в стране звеньями одной разрушительной цепи
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Разбитый автомобиль в Алма-Ате. Стоп-кадр с видео
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в Казахстане в начале года стали звеньями одной цепи с разрушительным замыслом.
"Все события (в Казахстане - ред.) с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три, покажет следствие. Деструктивными силами предпринимались неоднократно попытки расшатать стабильность, учредить беспорядки, шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались", - сказал Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.