https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767123493.html

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:59

2022-01-10T10:59

2022-01-10T11:51

беспорядки в казахстане

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александр лукашенко

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане."Уроки, о которых много говорилось, должны извлечь, прежде всего, в Узбекистане. Если они не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды (организаторов кризиса – ред.), прежде всего, брошены на Узбекистан", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на саммите ОДКБ в онлайн-формате.По его словам, "вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик". "Недавно к этому добавился Афганистан... На границе Казахстана скопилось немало международных террористов. Чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно решить проблему только в рамках Казахстана. Как нам видится, самые близкие народы - Казахстан и Киргизия - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и созданы в постсоветский период", - заявил Лукашенко.По его словам, анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. "Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь", - отметил президент.Он отметил, что в каждой стране свои особенности, но общий почерк виден. "Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - обратил внимание глава белорусского государства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766958504.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767001453.html

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в мире, казахстан, узбекистан, белоруссия, одкб, александр лукашенко