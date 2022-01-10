10:54 10.01.2022 (обновлено: 12:26 10.01.2022)
Бандиты нападали на морги и забирали тела боевиков, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: бандиты нападали на морги и забирали тела боевиков
© AP Photo / NUR.KZ / Vladimir TretyakovВоенные в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / NUR.KZ / Vladimir Tretyakov
Военные в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Бандиты по ночам нападали на морги и забирали тела боевиков, это практика международных террористов, заявил Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников, они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы", - сказал Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.