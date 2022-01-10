10:46 10.01.2022 (обновлено: 11:34 10.01.2022)
Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
Президент Казахстана Токаев: конституционный порядок в стране восстановлен
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в стране восстановлен.
"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц, специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков", - заявил Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Онлайн
7 января, 08:18Беспорядки в КазахстанеМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажМассовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. В стране ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к ОДКБ, которая отправила в Казахстан миротворческие силы.