10:44 10.01.2022 (обновлено: 11:18 10.01.2022)
Токаев опроверг заявления о применении силы против мирных демонстрантов
Президент Казахстана Токаев опроверг применение силы против мирных демонстрантов
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией утверждения о применении силы в Казахстане против мирных демонстрантов.
"В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеют место абсолютно неверные толкования, как применения силы ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами, это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.