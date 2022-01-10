https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767119785.html

Токаев опроверг заявления о применении силы против мирных демонстрантов

Токаев опроверг заявления о применении силы против мирных демонстрантов - РИА Новости, 10.01.2022

Токаев опроверг заявления о применении силы против мирных демонстрантов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией утверждения о применении силы в Казахстане против мирных демонстрантов. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:44

2022-01-10T10:44

2022-01-10T11:18

беспорядки в казахстане

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казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией утверждения о применении силы в Казахстане против мирных демонстрантов."В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеют место абсолютно неверные толкования, как применения силы ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами, это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220106/besporyadki-1766753943.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев