Бандиты в Казахстане имели численное преимущество, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Бандиты в Казахстане имели численное преимущество как минимум в пять раз и избивали военных и полицейских с особой жестокостью, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."По ночам они нападали на морги и забирали тела боевиков, это практика международных террористов", — добавил он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.Позже Нур-Султан представит миру доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана, сказал глава государства.Сейчас, по его словам, ситуацию в стране удалось стабилизировать.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Бандиты в Казахстане имели численное преимущество как минимум в пять раз и избивали военных и полицейских с особой жестокостью, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"По ночам они нападали на морги и забирали тела боевиков, это практика международных террористов", — добавил он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Позже Нур-Султан представит миру доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана, сказал глава государства.
Сейчас, по его словам, ситуацию в стране удалось стабилизировать.
Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.