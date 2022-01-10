10:06 10.01.2022 (обновлено: 11:00 10.01.2022)
В Казахстане начались досудебные расследования после беспорядков
Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования по фактам терактов и беспорядков
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебные расследования по произошедшим терактам и беспорядкам, охватившим страну, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
"Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.