Более 1,5 тысячи человек нарушили режим ЧП в Казахстане
Более 1,5 тысячи человек привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП в Казахстане
Жители Алма-Аты
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения по всему Казахстану, заявили на заседании оперштаба под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц", - говорится в заявлении пресс-службы президента по итогам заседания.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.