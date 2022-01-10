09:44 10.01.2022 (обновлено: 10:20 10.01.2022)
В МВД Казахстана заявили о смерти начальника полиции
Казахстанские СМИ заявили о самоубийстве начальника полиции Жамбылской области Сулейменова
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. МВД Казахстана заявило о смерти начальника полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова, его тело было обнаружено в Таразе.
Как пишут ряд казахстанских СМИ, Сулейменов мог покончить жизнь самоубийством.
В ведомстве выясняют обстоятельства смерти генерала.
"В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства смерти выясняются", - говорится в заявлении МВД, которое приводит канал, где публикуют официальные сообщения казахстанских ведомств.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.