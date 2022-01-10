https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767108245.html

Музыканта, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане, освободили

Музыканта, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане, освободили - РИА Новости, 10.01.2022

Музыканта, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане, освободили

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Казахстане, освобожден, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:40

2022-01-10T09:40

2022-01-10T09:40

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

киргизия

оон

одкб

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f611695cbceb396773fd8089314beb6f.jpg

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Казахстане, освобожден, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ."Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, подробности пока неизвестны.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом. МИД республики направил ноту Казахстану и призвал немедленно освободить артиста.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

казахстан

киргизия

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, киргизия, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, sputnik кыргызстан