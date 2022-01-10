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В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране

В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране - РИА Новости, 10.01.2022

В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране

Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать, заявили в пресс-службе комитета национальной безопасности. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:05

2022-01-10T09:05

2022-01-10T10:34

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

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кызылорда

одкб

жанаозен

актау

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать, заявили в пресс-службе комитета национальной безопасности."С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, там отметили, что ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков."Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков", — сказано в релизе.Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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казахстан, в мире, оон, кызылорда, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев