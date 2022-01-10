08:50 10.01.2022 (обновлено: 09:55 10.01.2022)
Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина
Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Казахстана 1461 россиянина
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Всего самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что 9 января самолетами ВКС России из Казахстана доставили 1422 российских гражданина в Москву и 14 россиян в Екатеринбург, захотевших вернуться в РФ самолетами Минобороны. Добавляется, что накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов.
Добавляется, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.