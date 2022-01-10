https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767102893.html

Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина

Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина - РИА Новости, 10.01.2022

Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина

Всего самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:50

2022-01-10T08:50

2022-01-10T09:55

беспорядки в казахстане

казахстан

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воздушно-космические силы россии

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Всего самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию доставили 1461 российского гражданина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9 января самолетами ВКС России из Казахстана доставили 1422 российских гражданина в Москву и 14 россиян в Екатеринбург, захотевших вернуться в РФ самолетами Минобороны. Добавляется, что накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов.Добавляется, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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"Страшно было выходить на улицу" – эвакуированные россияне о событиях в Казахстане Россияне, эвакуированные из Казахстана, рассказывают, что им пришлось пережить во время беспорядков в республике и как их вывозили военными бортами. 2022-01-10T08:50 true PT1M33S

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казахстан, оон, москва, одкб, жанаозен, воздушно-космические силы россии, касым-жомарт токаев, военно-транспортная авиация, россия