В Нур-Султан прибыл первый рейс "Аэрофлота"
Комитет гражданской авиации Казахстана: в Нур-Султан прибыл рейс "Аэрофлота" из Москвы
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Пассажиры на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" прибыл в Нур–Султан, говорится в сообщении комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" в город Нур-Султан из Москвы прибыл в 10.35 (7.35 мск) по местному времени. Рейс по маршруту Нур-Султан – Москва планируется к выполнению в 12.05 (9.05 мск) по местному времени", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.