https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767100503.html

Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек

Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек - РИА Новости, 10.01.2022

Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек

В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти восемь тысяч человек, сообщает ситуационный центр МВД республики. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:07

2022-01-10T08:07

2022-01-10T08:46

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти восемь тысяч человек, сообщает ситуационный центр МВД республики."Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. Изъято пять угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре холодного оружия", — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует правительственный Telegram-канал.Ситуация в КазахстанеМассовые протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным МВД, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев