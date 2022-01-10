https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html

Эксперт объяснил, почему ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесил" Запад

Эксперт объяснил, почему ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесил" Запад - РИА Новости, 10.01.2022

Эксперт объяснил, почему ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесил" Запад

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан для обеспечения порядка после протестов взбесил западные страны, которые проявляют большой интерес к Казахстану, инвестируя в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T03:24

2022-01-10T03:24

2022-01-10T07:22

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НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан для обеспечения порядка после протестов взбесил западные страны, которые проявляют большой интерес к Казахстану, инвестируя в его экономику, считает бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.Он считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "делает все правильно, (Бывший президент Казахстана Нурсултан - ред.) Назарбаев не ошибся в нем, назвав его самым достойным"."Но, к сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло… Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира. В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла", - отметил Ертысбаев.По его мнению, Казахстан сейчас находится в очень опасной ситуации, поэтому "правильно сделал президент Токаев, обратившись к президенту (РФ Владимиру) Путину и странам ОДКБ, чтобы показать международному терроризму, что мы не одни, что находимся в мощном военно-политическом союзе".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/terroristy-1767085976.html

https://ria.ru/20220109/odkb-1767075753.html

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