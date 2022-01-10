03:24 10.01.2022 (обновлено: 07:22 10.01.2022)
Эксперт объяснил, почему ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесил" Запад
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: введение миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесило" Запад
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан для обеспечения порядка после протестов взбесил западные страны, которые проявляют большой интерес к Казахстану, инвестируя в его экономику, считает бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
"В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану - гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор... Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа,.. это вне всякого сомнения… Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО", - сказал РИА Новости эксперт.
Он считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "делает все правильно, (Бывший президент Казахстана Нурсултан - ред.) Назарбаев не ошибся в нем, назвав его самым достойным".
"Но, к сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло… Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира. В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла", - отметил Ертысбаев.
По его мнению, Казахстан сейчас находится в очень опасной ситуации, поэтому "правильно сделал президент Токаев, обратившись к президенту (РФ Владимиру) Путину и странам ОДКБ, чтобы показать международному терроризму, что мы не одни, что находимся в мощном военно-политическом союзе".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.