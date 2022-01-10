https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767085640.html

В Казахстане поминают жертв январских беспорядков

В Казахстане поминают жертв январских беспорядков - РИА Новости, 10.01.2022

В Казахстане поминают жертв январских беспорядков

В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:13

2022-01-10T00:13

2022-01-10T00:13

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв. Минздрав ранее опубликовал сообщении о 164 погибших, из которых 103 – в Алма-Ате. Однако впоследствии ведомство удалило эту информацию.Началось с газаМассовые протесты в Казахстане начались 2 января - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, Актау, Шымкент, Нур-Султан и Кокшетау. Правительство Казахстана пошло на встречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов). Тем не менее протесты продолжились. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января записал видеообращение, в котором призвал участников протестов "проявить благоразумие" и не совершать незаконных действий.Однако протесты переросли в политические, митингующие стали требовать отставки правительства, президента, ухода из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Алма-Ате на центральную площади вышли тысячи человек, полиция применила для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.Президент Казахстана 5 января ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и отправил правительство в отставку.В самой Алма-Ате протестующие захватили здание мэрии Алматинской области. Столкновения митингующих с полицейскими наблюдались в центре города, силовики применяли спецсредства, несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими, у них отобрали оружие. Они подожгли здание городской администрации и районный филиал правящей партии Nur Otan. Кроме того, протестующие подожгли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате. Также они захватили здание корпункта телеканала "Мир 24", подожгли здание филиала гостелеканала "Казахстан". Позже протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.В городе Актобе на северо-востоке Казахстана протестующие захватили местную администрацию. Против них силовики применили водометы. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву. Отмечались столкновения силовиков с протестующими в городе Павлодар.В этот же день Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, считая беспорядки в Казахстане внешней агрессией. Страны ОДКБ поддержали предложение казахстанского лидера: впервые в истории существования организации миротворцы были задействованы для охраны правопорядка в другой стране.Ввод миротворцевТокаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстане началась антитеррористическая операция. Как сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Главный смысл военного присутствия миротворцев - это стабилизация ситуации. "Сам факт такой военной поддержки приводит к тому, что казахстанские силовики действуют уверенно и четко, решают задачи по нейтрализации незаконных вооруженных формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков и вооруженных боестолкновений", - рассказал эксперт.Сроков пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане нет. Но, по словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, миротворцы задержатся в стране не дольше недели.В настоящие время в стране действует режим ЧП до 19 января, комендантский час запрещает людям выходить на улицы с 23.00 до 7.00. Страна начала постепенно возвращается к нормальной жизни - возобновил работу общественный транспорт, магазины, восстанавливается авиа и жд сообщение.По данным МВД республики, в результате январских беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Всего задержано около 6 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел.

https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html

https://ria.ru/20220108/odkb-1766934935.html

https://ria.ru/20220109/odkb-1767075753.html

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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев