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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767085640.html
В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
В Казахстане поминают жертв январских беспорядков - РИА Новости, 10.01.2022
В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T00:13
2022-01-10T00:13
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв. Минздрав ранее опубликовал сообщении о 164 погибших, из которых 103 – в Алма-Ате. Однако впоследствии ведомство удалило эту информацию.Началось с газаМассовые протесты в Казахстане начались 2 января - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, Актау, Шымкент, Нур-Султан и Кокшетау. Правительство Казахстана пошло на встречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов). Тем не менее протесты продолжились. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января записал видеообращение, в котором призвал участников протестов "проявить благоразумие" и не совершать незаконных действий.Однако протесты переросли в политические, митингующие стали требовать отставки правительства, президента, ухода из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Алма-Ате на центральную площади вышли тысячи человек, полиция применила для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.Президент Казахстана 5 января ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и отправил правительство в отставку.В самой Алма-Ате протестующие захватили здание мэрии Алматинской области. Столкновения митингующих с полицейскими наблюдались в центре города, силовики применяли спецсредства, несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими, у них отобрали оружие. Они подожгли здание городской администрации и районный филиал правящей партии Nur Otan. Кроме того, протестующие подожгли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате. Также они захватили здание корпункта телеканала "Мир 24", подожгли здание филиала гостелеканала "Казахстан". Позже протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.В городе Актобе на северо-востоке Казахстана протестующие захватили местную администрацию. Против них силовики применили водометы. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву. Отмечались столкновения силовиков с протестующими в городе Павлодар.В этот же день Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, считая беспорядки в Казахстане внешней агрессией. Страны ОДКБ поддержали предложение казахстанского лидера: впервые в истории существования организации миротворцы были задействованы для охраны правопорядка в другой стране.Ввод миротворцевТокаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстане началась антитеррористическая операция. Как сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Главный смысл военного присутствия миротворцев - это стабилизация ситуации. "Сам факт такой военной поддержки приводит к тому, что казахстанские силовики действуют уверенно и четко, решают задачи по нейтрализации незаконных вооруженных формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков и вооруженных боестолкновений", - рассказал эксперт.Сроков пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане нет. Но, по словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, миротворцы задержатся в стране не дольше недели.В настоящие время в стране действует режим ЧП до 19 января, комендантский час запрещает людям выходить на улицы с 23.00 до 7.00. Страна начала постепенно возвращается к нормальной жизни - возобновил работу общественный транспорт, магазины, восстанавливается авиа и жд сообщение.По данным МВД республики, в результате январских беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Всего задержано около 6 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел.
https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html
https://ria.ru/20220108/odkb-1766934935.html
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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев
00:13 10.01.2022
 
В Казахстане поминают жертв январских беспорядков

В Казахстане 10 января поминают погибших в результате беспорядков

© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв. Минздрав ранее опубликовал сообщении о 164 погибших, из которых 103 – в Алма-Ате. Однако впоследствии ведомство удалило эту информацию.

Началось с газа

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, Актау, Шымкент, Нур-Султан и Кокшетау. Правительство Казахстана пошло на встречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов). Тем не менее протесты продолжились. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января записал видеообращение, в котором призвал участников протестов "проявить благоразумие" и не совершать незаконных действий.
Однако протесты переросли в политические, митингующие стали требовать отставки правительства, президента, ухода из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Алма-Ате на центральную площади вышли тысячи человек, полиция применила для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Президент Казахстана 5 января ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и отправил правительство в отставку.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 04:15Беспорядки в Казахстане
Президент Казахстана принял отставку правительства
В самой Алма-Ате протестующие захватили здание мэрии Алматинской области. Столкновения митингующих с полицейскими наблюдались в центре города, силовики применяли спецсредства, несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими, у них отобрали оружие. Они подожгли здание городской администрации и районный филиал правящей партии Nur Otan. Кроме того, протестующие подожгли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате. Также они захватили здание корпункта телеканала "Мир 24", подожгли здание филиала гостелеканала "Казахстан". Позже протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.
В городе Актобе на северо-востоке Казахстана протестующие захватили местную администрацию. Против них силовики применили водометы. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву. Отмечались столкновения силовиков с протестующими в городе Павлодар.
В этот же день Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, считая беспорядки в Казахстане внешней агрессией. Страны ОДКБ поддержали предложение казахстанского лидера: впервые в истории существования организации миротворцы были задействованы для охраны правопорядка в другой стране.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
8 января, 10:06Беспорядки в Казахстане
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату, заявил Токаев

Ввод миротворцев

Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В Казахстане началась антитеррористическая операция. Как сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Главный смысл военного присутствия миротворцев - это стабилизация ситуации. "Сам факт такой военной поддержки приводит к тому, что казахстанские силовики действуют уверенно и четко, решают задачи по нейтрализации незаконных вооруженных формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков и вооруженных боестолкновений", - рассказал эксперт.
Сроков пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане нет. Но, по словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, миротворцы задержатся в стране не дольше недели.
В настоящие время в стране действует режим ЧП до 19 января, комендантский час запрещает людям выходить на улицы с 23.00 до 7.00. Страна начала постепенно возвращается к нормальной жизни - возобновил работу общественный транспорт, магазины, восстанавливается авиа и жд сообщение.
По данным МВД республики, в результате январских беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Всего задержано около 6 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 20:28Беспорядки в Казахстане
Благодаря ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию, заявил эксперт
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБКасым-Жомарт Токаев
 
 
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