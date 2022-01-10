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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767073390.html
Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России
Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России - РИА Новости, 10.01.2022
Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России
В последние годы стало уже традицией: как только происходит какое-то важное геополитическое событие с участием нашей страны, тут же появляются коллективные... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:10
2022-01-10T09:07
в мире
авторы
казахстан
одкб
россия
беспорядки в казахстане
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В последние годы стало уже традицией: как только происходит какое-то важное геополитическое событие с участием нашей страны, тут же появляются коллективные обращения, подписываемые обычно одними и теми же лицами под брендом "Конгресс интеллигенции". И все без исключения заявления этих персонажей гневно осуждают реальные или мифические действия государства Россия, чего бы они ни касались. Так, обличались учения "на украинской границе", воссоединение с Крымом, конституционная реформа, закон об иноагентах и многое другое.Технология появления этих громких протестов, которые всегда с удовольствием цитируются в западных СМИ, была наглядно продемонстрирована в прошлом году в документальном фильме с характерным названием "Подписота". Тогда вечный соавтор подобных обращений писательница Людмила Улицкая, думая, что разговаривает с представителями западного пропагандистского ресурса, прямо призналась: "Я подписываю все коллективные письма протеста без исключения… Слава тебе господи, жизнь такая, что писем протестных можно написать сто. Их пишут, и я их все подписываю".Это она так отвечала на вопрос об очередном коллективном письме в поддержку лиц, официально признанных террористами и убийцами. Сознавшись, что совершенно не вникала в обстоятельства уголовного дела, Улицкая без зазрения совести обосновала свою подпись коллективной обязанностью лиц, провозгласивших себя "российской интеллигенцией". Судя по тому, что она продолжила такую практику, ничего предосудительного в ней писательница не увидела. Такое вот странное оправдание стадного инстинкта: все подписали — и я подписала.Что лишний раз подтверждает актуальность определения Николая Бердяева, данного им в работе "Истоки и смысл русского коммунизма": "Intеllесtuеls — это люди интеллектуального труда и творчества, прежде всего ученые, писатели, художники, профессора, педагоги и пр. Совершенно другое образование представляет собой русская интеллигенция, к которой могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями". Конечно же, не могли эти коллективные подписанты пройти мимо важного решения ОДКБ об отправке миротворческого контингента для помощи Казахстану, столкнувшемуся с попыткой мятежников и бандитов ввергнуть страну в кровавый хаос. Моментально появилось обращение все того же "Конгресса интеллигенции", гневно осуждающее "участие граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане". Подписи все те же, фамилии те же, приемы манипуляций и лжи также не меняются.Достаточно указать на то, что миротворцы, посланные своими правительствами в Казахстан, не планировали и не планируют принимать участие в подавлении протестов или любых уличных акций. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась довольно четко пояснил функции и задачи, поставленные перед контингентом: охрана стратегических объектов. Заметьте, охрана от возможных атак и нападений вооруженных лиц. Или наши "интеллигенты" полагают, что нападения могут совершаться "мирными протестующими"? Зась опроверг фейк от подписантов обращения: "Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее — нет, этого не будет. У наших КМС ОДКБ другие задачи".Но разве эти пояснения могут изменить мнение, сформированное задолго до событий в Казахстане и сводящееся к одной-единственной мысли: Россия всегда априори виновата в том, что она совершает и не совершает. Достаточно взглянуть на один из основных "аргументов", который как под копирку приводят авторы обращения и примкнувшие к ним иные либералы: о том, что якобы ОДКБ предназначена исключительно для защиты ее членов от внешнего вторжения. Наверняка наши читатели уже слышали данный тезис в той или иной вариации — он сейчас звучит из каждого либерального СМИ и западного "голоса".Один из извечных авторов этих посланий Леонид Гозман, к примеру, заявил: "Вообще, ОДКБ, по правилам, может помогать странам, в нее входящим, в отражении внешней агрессии". Ему вторит Игорь Чубайс: "Устав организации предусматривает помощь стране, пострадавшей от внешней агрессии. Ситуация, когда народ протестует против коррумпированного режима, — это не внешняя агрессия". Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков повторяет: "Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан противоречит уставу и законам. Это можно делать только при внешней агрессии". Причем из его уст сразу же следует обычный для наших либералов призыв в стиле "заграница нам поможет": "Запад не может и не должен молчать и бездействовать!" И таких заявлений можно процитировать еще огромное множество.А ведь сии люди пишут и говорят все это по-русски, из чего следует предположить, что читать по-русски они тоже умеют. И соответственно, ничто не мешало каждому из них прочитать и Устав ОДКБ, и сам Договор о коллективной безопасности. Статья 2 договора гласит, что государства, его подписавшие, приходят друг другу на помощь "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету". А в статьях 7 и 8 того самого Устава ОДКБ, на который наши "интеллигенты" так любят ссылаться, не читая его, оговаривается большой перечень условий, при которых участники организации оказывают взаимную помощь — и отнюдь не только при внешней угрозе. Речь идет и о терроризме, и о наркотиках, и об охране границы, и о борьбе с преступностью. В этом же уставе говорится и о функционировании "системы реагирования на кризисные ситуации, угрожающие безопасности" наших держав. Даже если не согласиться с мнением о том, что за массовыми беспорядками в Казахстане стоят и внешние силы (а свидетельств этому немало), то в любом случае ОДКБ имеет не просто право, она обязана прийти на помощь в подобной ситуации, при наличии соответствующего запроса от легитимной власти государства, попавшего в беду.В продолжение своих фейков представители "интеллигентного конгресса" анонсируют море крови. "Не для того туда входят оккупанты, чтобы быть белыми и пушистыми", — заявляет Гозман. И тут же прогнозирует: "Это ударит по нам. Причем неизвестно как. Может быть, терактами, например. А почему бы и нет?" То есть, с одной стороны, авторы подобных обращений заламывают руки, переживая якобы за жизнь наших миротворцев. А с другой — фактически поощряют и даже призывают к крови, постоянно повторяя термин "оккупант". Хочется напомнить, что точно так же эти же люди пророчили цинковые гробы и во время начала операции в Сирии, и когда наши миротворцы направились в Нагорный Карабах. Ну очень этого кому-то хочется. Потому с надеждой в голосе и звучит постоянно это "почему бы и нет?" из уст "Конгресса интеллигенции" — такой интеллигентный призыв убивать своих сограждан.Чем новое коллективное заявление "конгрессменов" отличается от предыдущих, так это тем, что они внезапно вспомнили о такой категории, как русскоязычные. "Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана", — говорится в их бумаге. Особенно забавно видеть там подписи тех либеральных деятелей, которые неоднократно на различных ток-шоу вообще отрицали наличие такой группы населения и ее права. Да что там далеко ходить, весной прошлого года большинство этих же людей поставили свои подписи под обращением против очередного "вторжения на Украину", в котором утверждали, что сама концепция защиты русскоязычного населения является "надуманной", и проводили параллели с "защитой немцев в Судетах". А теперь те же самые люди вдруг озаботились интересами русскоязычных жителей Казахстана. Правда, как обычно, не поинтересовавшись их мнением.Кстати, забавно, что среди подписантов немало представителей партии "Яблоко". Они, наверное, и не помнят, что всего пять лет назад призывали Москву оставить Сирию и обратить внимание на более насущную, по их тогдашнему мнению, проблему: безопасность российской границы в Центральной Азии. Причем требовали активно задействовать механизм ОДКБ. Хочется напомнить теперь деятелям этой политсилы, что в том регионе у России общая граница лишь с одной страной — Казахстаном. Это чуть ли не треть всей нашей сухопутной границы. Но, похоже, "яблочники" уже забыли свои недавние призывы.Забавно читать их объяснение причин нынешних протестов. На официальном сайте "Яблока" читаем: "Началось все с того, что еще три года назад правительство Республики Казахстан либерализовало цены на сжиженный газ и прекратило их субсидировать, чтобы стимулировать частные инвестиции в этот сектор промышленности. И 1 января этого года цены на сжиженный газ, который многие казахстанцы используют вместо бензина, стали рыночными". То есть само "Яблоко" видит проблему казахов в либерализации экономики и цен, к чему оно же, вместе со многими подписавшими обращение, многие годы призывает в России.Как-то наша интеллигенция подзабыла, что еще недавно это — либерализация экономики Казахстана — ею же ставилось нам в пример. Казахский Forbes даже констатировал факт: "В российских экспертных кругах разворачивается настоящая "казахстаномания". Наши реформы все чаще становятся там темой обсуждения, а главное — призывом для подражания". Ну вот мы и видим последствия резкой либерализации цен, которую теперь те же люди так бурно осуждают.Немудрено, что на тех же самых ресурсах, которые публикуют все эти обращения и призывы к "невмешательству в дела Казахстана", заодно размещаются подробные инструкции для бунтовщиков, как нужно производить мятеж. Казахов открыто предупреждают: "Да, будут жертвы". Оказывается, в обращениях для самих мятежников можно не стесняться ни крови, ни цинковых гробов, ни призывов к терактам. Да и прикрываться заботой о правах русскоязычных жителей Казахстана уже нет необходимости. Это ведь для другой аудитории. Главное — не перепутать.
https://ria.ru/20220109/okhrana-1767013957.html
https://ria.ru/20220109/odkb-1767063961.html
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Владимир Корнилов
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в мире, авторы, казахстан, одкб, россия
08:10 10.01.2022 (обновлено: 09:07 10.01.2022)
 

Почему "Конгресс интеллигенции" всегда против России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
В последние годы стало уже традицией: как только происходит какое-то важное геополитическое событие с участием нашей страны, тут же появляются коллективные обращения, подписываемые обычно одними и теми же лицами под брендом "Конгресс интеллигенции". И все без исключения заявления этих персонажей гневно осуждают реальные или мифические действия государства Россия, чего бы они ни касались. Так, обличались учения "на украинской границе", воссоединение с Крымом, конституционная реформа, закон об иноагентах и многое другое.
Технология появления этих громких протестов, которые всегда с удовольствием цитируются в западных СМИ, была наглядно продемонстрирована в прошлом году в документальном фильме с характерным названием "Подписота". Тогда вечный соавтор подобных обращений писательница Людмила Улицкая, думая, что разговаривает с представителями западного пропагандистского ресурса, прямо призналась: "Я подписываю все коллективные письма протеста без исключения… Слава тебе господи, жизнь такая, что писем протестных можно написать сто. Их пишут, и я их все подписываю".
Это она так отвечала на вопрос об очередном коллективном письме в поддержку лиц, официально признанных террористами и убийцами. Сознавшись, что совершенно не вникала в обстоятельства уголовного дела, Улицкая без зазрения совести обосновала свою подпись коллективной обязанностью лиц, провозгласивших себя "российской интеллигенцией". Судя по тому, что она продолжила такую практику, ничего предосудительного в ней писательница не увидела. Такое вот странное оправдание стадного инстинкта: все подписали — и я подписала.
Что лишний раз подтверждает актуальность определения Николая Бердяева, данного им в работе "Истоки и смысл русского коммунизма": "Intеllесtuеls — это люди интеллектуального труда и творчества, прежде всего ученые, писатели, художники, профессора, педагоги и пр. Совершенно другое образование представляет собой русская интеллигенция, к которой могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями".
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 07:05Беспорядки в Казахстане
Российские военные силы ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные объекты
Конечно же, не могли эти коллективные подписанты пройти мимо важного решения ОДКБ об отправке миротворческого контингента для помощи Казахстану, столкнувшемуся с попыткой мятежников и бандитов ввергнуть страну в кровавый хаос. Моментально появилось обращение все того же "Конгресса интеллигенции", гневно осуждающее "участие граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане". Подписи все те же, фамилии те же, приемы манипуляций и лжи также не меняются.
Достаточно указать на то, что миротворцы, посланные своими правительствами в Казахстан, не планировали и не планируют принимать участие в подавлении протестов или любых уличных акций. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась довольно четко пояснил функции и задачи, поставленные перед контингентом: охрана стратегических объектов. Заметьте, охрана от возможных атак и нападений вооруженных лиц. Или наши "интеллигенты" полагают, что нападения могут совершаться "мирными протестующими"? Зась опроверг фейк от подписантов обращения: "Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее — нет, этого не будет. У наших КМС ОДКБ другие задачи".
Но разве эти пояснения могут изменить мнение, сформированное задолго до событий в Казахстане и сводящееся к одной-единственной мысли: Россия всегда априори виновата в том, что она совершает и не совершает. Достаточно взглянуть на один из основных "аргументов", который как под копирку приводят авторы обращения и примкнувшие к ним иные либералы: о том, что якобы ОДКБ предназначена исключительно для защиты ее членов от внешнего вторжения. Наверняка наши читатели уже слышали данный тезис в той или иной вариации — он сейчас звучит из каждого либерального СМИ и западного "голоса".
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции у резиденции президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Подразделения полиции у резиденции президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Один из извечных авторов этих посланий Леонид Гозман, к примеру, заявил: "Вообще, ОДКБ, по правилам, может помогать странам, в нее входящим, в отражении внешней агрессии". Ему вторит Игорь Чубайс: "Устав организации предусматривает помощь стране, пострадавшей от внешней агрессии. Ситуация, когда народ протестует против коррумпированного режима, — это не внешняя агрессия". Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков повторяет: "Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан противоречит уставу и законам. Это можно делать только при внешней агрессии". Причем из его уст сразу же следует обычный для наших либералов призыв в стиле "заграница нам поможет": "Запад не может и не должен молчать и бездействовать!" И таких заявлений можно процитировать еще огромное множество.
А ведь сии люди пишут и говорят все это по-русски, из чего следует предположить, что читать по-русски они тоже умеют. И соответственно, ничто не мешало каждому из них прочитать и Устав ОДКБ, и сам Договор о коллективной безопасности. Статья 2 договора гласит, что государства, его подписавшие, приходят друг другу на помощь "в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету". А в статьях 7 и 8 того самого Устава ОДКБ, на который наши "интеллигенты" так любят ссылаться, не читая его, оговаривается большой перечень условий, при которых участники организации оказывают взаимную помощь — и отнюдь не только при внешней угрозе. Речь идет и о терроризме, и о наркотиках, и об охране границы, и о борьбе с преступностью. В этом же уставе говорится и о функционировании "системы реагирования на кризисные ситуации, угрожающие безопасности" наших держав. Даже если не согласиться с мнением о том, что за массовыми беспорядками в Казахстане стоят и внешние силы (а свидетельств этому немало), то в любом случае ОДКБ имеет не просто право, она обязана прийти на помощь в подобной ситуации, при наличии соответствующего запроса от легитимной власти государства, попавшего в беду.
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 17:59Беспорядки в Казахстане
США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ
В продолжение своих фейков представители "интеллигентного конгресса" анонсируют море крови. "Не для того туда входят оккупанты, чтобы быть белыми и пушистыми", — заявляет Гозман. И тут же прогнозирует: "Это ударит по нам. Причем неизвестно как. Может быть, терактами, например. А почему бы и нет?" То есть, с одной стороны, авторы подобных обращений заламывают руки, переживая якобы за жизнь наших миротворцев. А с другой — фактически поощряют и даже призывают к крови, постоянно повторяя термин "оккупант". Хочется напомнить, что точно так же эти же люди пророчили цинковые гробы и во время начала операции в Сирии, и когда наши миротворцы направились в Нагорный Карабах. Ну очень этого кому-то хочется. Потому с надеждой в голосе и звучит постоянно это "почему бы и нет?" из уст "Конгресса интеллигенции" — такой интеллигентный призыв убивать своих сограждан.
Чем новое коллективное заявление "конгрессменов" отличается от предыдущих, так это тем, что они внезапно вспомнили о такой категории, как русскоязычные. "Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана", — говорится в их бумаге. Особенно забавно видеть там подписи тех либеральных деятелей, которые неоднократно на различных ток-шоу вообще отрицали наличие такой группы населения и ее права. Да что там далеко ходить, весной прошлого года большинство этих же людей поставили свои подписи под обращением против очередного "вторжения на Украину", в котором утверждали, что сама концепция защиты русскоязычного населения является "надуманной", и проводили параллели с "защитой немцев в Судетах". А теперь те же самые люди вдруг озаботились интересами русскоязычных жителей Казахстана. Правда, как обычно, не поинтересовавшись их мнением.
Кстати, забавно, что среди подписантов немало представителей партии "Яблоко". Они, наверное, и не помнят, что всего пять лет назад призывали Москву оставить Сирию и обратить внимание на более насущную, по их тогдашнему мнению, проблему: безопасность российской границы в Центральной Азии. Причем требовали активно задействовать механизм ОДКБ. Хочется напомнить теперь деятелям этой политсилы, что в том регионе у России общая граница лишь с одной страной — Казахстаном. Это чуть ли не треть всей нашей сухопутной границы. Но, похоже, "яблочники" уже забыли свои недавние призывы.
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкБанкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
Забавно читать их объяснение причин нынешних протестов. На официальном сайте "Яблока" читаем: "Началось все с того, что еще три года назад правительство Республики Казахстан либерализовало цены на сжиженный газ и прекратило их субсидировать, чтобы стимулировать частные инвестиции в этот сектор промышленности. И 1 января этого года цены на сжиженный газ, который многие казахстанцы используют вместо бензина, стали рыночными". То есть само "Яблоко" видит проблему казахов в либерализации экономики и цен, к чему оно же, вместе со многими подписавшими обращение, многие годы призывает в России.
Как-то наша интеллигенция подзабыла, что еще недавно это — либерализация экономики Казахстана — ею же ставилось нам в пример. Казахский Forbes даже констатировал факт: "В российских экспертных кругах разворачивается настоящая "казахстаномания". Наши реформы все чаще становятся там темой обсуждения, а главное — призывом для подражания". Ну вот мы и видим последствия резкой либерализации цен, которую теперь те же люди так бурно осуждают.
Немудрено, что на тех же самых ресурсах, которые публикуют все эти обращения и призывы к "невмешательству в дела Казахстана", заодно размещаются подробные инструкции для бунтовщиков, как нужно производить мятеж. Казахов открыто предупреждают: "Да, будут жертвы". Оказывается, в обращениях для самих мятежников можно не стесняться ни крови, ни цинковых гробов, ни призывов к терактам. Да и прикрываться заботой о правах русскоязычных жителей Казахстана уже нет необходимости. Это ведь для другой аудитории. Главное — не перепутать.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
6 января, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
 
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23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
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23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
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23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
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23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
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23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
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