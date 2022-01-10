В Павлодарской области Казахстана из-за ЧП продлили школьные каникулы
В Павлодарской области Казахстана из-за ЧП приостановили работу детсадов
Автобус, Казахстан
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа детских садов приостановлена в Павлодарской области Казахстана из-за действия чрезвычайного положения, школьные каникулы решено продлить, а учителей перевести на дистанционный режим работы, сообщило управление образования Павлодарской области.
"В связи с чрезвычайным положением в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января. Для студентов колледжей - до 24 января", - говорится в сообщении ведомства. Выдержку из заявления привел правительственный Telegram-канал.
Отмечается, что работа дошкольных организаций (детских садов), а также учреждений дополнительного образования - секций и кружков - приостановлена.
Ранее власти региона заявили, что ситуация в населенных пунктах Павлодарской области в Казахстане находится под контролем.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.