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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/internet-1767095362.html
В Алма-Ате и других регионах Казахстана появился интернет
В Алма-Ате и других регионах Казахстана появился интернет - РИА Новости, 10.01.2022
В Алма-Ате и других регионах Казахстана появился интернет
Мобильный и стационарный интернет появился в Алма-Ате и ряде других регионов после более чем трех суток отсутствия, заработали интернет-мессенджеры и социальные РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:26
2022-01-10T06:26
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Мобильный и стационарный интернет появился в Алма-Ате и ряде других регионов после более чем трех суток отсутствия, заработали интернет-мессенджеры и социальные сети, передает корреспондент РИА Новости.С 6 января относительно стабильная работа интернета наблюдалась лишь в столице - Нур-Султане. В других регионах единственным способом связи оставалась стационарная и мобильная телефонная связь. Ранее и.о. министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, что блокировка интернета связана с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации своих действий.О возобновлении работы интернета в соцсетях сообщают жители Алма-Аты, Усть-Каменогорска (Восточно-Казахстанская область), Атырау (Атырауская область, запад страны).Для сохранения информирования населения о мерах государственных властей по стабилизации ситуации госорганы с 6 января вели смс-рассылку новостей и открыли доступ к ограниченному числу сайтов.
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60
в мире, казахстан
06:26 10.01.2022
 
В Алма-Ате и других регионах Казахстана появился интернет

В Алма-Ате и других регионах Казахстана появился мобильный и стационарный интернет

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на блок-посту в Алма-Ате
Военные на блок-посту в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Военные на блок-посту в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Мобильный и стационарный интернет появился в Алма-Ате и ряде других регионов после более чем трех суток отсутствия, заработали интернет-мессенджеры и социальные сети, передает корреспондент РИА Новости.
С 6 января относительно стабильная работа интернета наблюдалась лишь в столице - Нур-Султане. В других регионах единственным способом связи оставалась стационарная и мобильная телефонная связь. Ранее и.о. министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, что блокировка интернета связана с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации своих действий.
О возобновлении работы интернета в соцсетях сообщают жители Алма-Аты, Усть-Каменогорска (Восточно-Казахстанская область), Атырау (Атырауская область, запад страны).
Для сохранения информирования населения о мерах государственных властей по стабилизации ситуации госорганы с 6 января вели смс-рассылку новостей и открыли доступ к ограниченному числу сайтов.
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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