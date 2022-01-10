https://ria.ru/20220110/granitsa-1767146697.html

На границе Казахстана и Киргизии образовалась пробка из грузовиков

На границе Казахстана и Киргизии образовалась пробка из грузовиков - РИА Новости, 10.01.2022

На границе Казахстана и Киргизии образовалась пробка из грузовиков

У пропускного пункта на границе между Казахстаном и Киргизией, неподалеку от села Карасу, через который в основном проезжают грузовики, много дальнобойщиков,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:30

2022-01-10T12:30

2022-01-10T12:30

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. У пропускного пункта на границе между Казахстаном и Киргизией, неподалеку от села Карасу, через который в основном проезжают грузовики, много дальнобойщиков, проверка каждой фуры, по их словам, занимает около трех часов, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На границе Казахстана и Киргизии неподалёку от казахского села Карасу много фур, их очередь растянулась не менее чем на полкилометра. Как рассказали корреспонденту агентства дальнобойщики, проверка каждого грузового автомобиля казахской стороной занимает до трех часов. Некоторые из водителей стоят перед границей с 5 вечера 9 января. Очередь из машин двигается медленно.Через этот пропускной пункт рядом с казахским селом Карасу в основном проезжают дальнобойщики, но есть и ещё один пропускной пункт для них - в 130 километрах от Бишкека. На территорию Казахстана пропускают только граждан самой страны. Обстановка на границе, за исключением пробки из машин дальнобойщиков, спокойная, обычных машин, проезжающих через него, практически нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767046273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, киргизия