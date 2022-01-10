Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики
Марина Газманова снялась в полуобнаженной фотосессии в образе Анжелики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина Рождественская.
"Как хитро меня раздела одна талантливая девушка, известный художник и писатель Екатерина Рождественская. Зорким взглядом она заметила небольшое сходство с неукротимой маркизой из известного фильма и пригласила меня на съемки", – написала Газманова.
Для большей схожести Марине прикрепили золотые локоны, а также поместили в соответствующий антураж, чтобы воссоздать кадр из фильма.
"Легла на сооружение: доска между стульев, типа кровать! Пару вспышек! Свободна! Вот вам, получите вашу маркизу Газманову", – заключила Марина.
В комментариях звездный фотограф еще раз подтвердила сходство.
"Какая красота! Помню-помню! Очень удачный образ, 100 процентов твой!" – написала Рождественская.
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