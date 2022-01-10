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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220110/gazmanova-1767208099.html
Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики
Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики - РИА Новости, 10.01.2022
Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики
Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:07
2022-01-10T18:07
шоубиз
знаменитости
екатерина рождественская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина Рождественская.Для большей схожести Марине прикрепили золотые локоны, а также поместили в соответствующий антураж, чтобы воссоздать кадр из фильма.В комментариях звездный фотограф еще раз подтвердила сходство.Ранее полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына "Дельфин и русалка".
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знаменитости, екатерина рождественская, шоу-бизнес
18:07 10.01.2022
 
Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики

Марина Газманова снялась в полуобнаженной фотосессии в образе Анжелики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной
Певец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина Рождественская.

"Как хитро меня раздела одна талантливая девушка, известный художник и писатель Екатерина Рождественская. Зорким взглядом она заметила небольшое сходство с неукротимой маркизой из известного фильма и пригласила меня на съемки", – написала Газманова.

Для большей схожести Марине прикрепили золотые локоны, а также поместили в соответствующий антураж, чтобы воссоздать кадр из фильма.

"Легла на сооружение: доска между стульев, типа кровать! Пару вспышек! Свободна! Вот вам, получите вашу маркизу Газманову", – заключила Марина.

В комментариях звездный фотограф еще раз подтвердила сходство.

"Какая красота! Помню-помню! Очень удачный образ, 100 процентов твой!" – написала Рождественская.

Ранее полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына "Дельфин и русалка".
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