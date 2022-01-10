https://ria.ru/20220110/gazmanova-1767208099.html

Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики

Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики - РИА Новости, 10.01.2022

Жена Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики

Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:07

2022-01-10T18:07

2022-01-10T18:07

шоубиз

знаменитости

екатерина рождественская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Марина Газманова снялась полуобнаженной в образе Анжелики, которую на экране воплотила актриса Мишель Мерсье. В таком амплуа ее увидела фотограф Екатерина Рождественская.Для большей схожести Марине прикрепили золотые локоны, а также поместили в соответствующий антураж, чтобы воссоздать кадр из фильма.В комментариях звездный фотограф еще раз подтвердила сходство.Ранее полуобнаженный Тарзан снялся в ролике на песню сына "Дельфин и русалка".

https://ria.ru/20211021/sayrus-1755561569.html

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знаменитости, екатерина рождественская, шоу-бизнес