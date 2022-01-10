20:30 10.01.2022 (обновлено: 22:28 10.01.2022)
США обсудят с европейскими партнерами итоги переговоров с Россией
Шерман пообещала обсудить с европейскими партнерами итоги переговоров с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
"В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с РФ)", - сказала Шерман, комментируя итоги завершившихся в Женеве дискуссий с российской стороной.
Шерман заявила, что во вторник отправится в Брюссель, чтобы проинформировать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об итогах состоявшихся 10 января в Женеве переговоров с представителями РФ по стратегической стабильности.
"Завтра очень рано утром я поеду в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом и проинформировать Североатлантический совет (об итогах женевских дискуссий). Я также вновь встречусь с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и проинформирую комитет ЕС по политике и безопасности. Все эти встречи пройдут в преддверии Совета Россия-НАТО в среду, на котором я буду возглавлять делегацию", - сказала Шерман в ходе брифинга, посвященного итогам женевских дискуссий.
Оценивая прошедшие дискуссии со своим российским визами - замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым - американский дипломат заявила, что они были "серьезными, прямыми и деловыми".
"Вы знаете, я и господин Рябков хорошо знаем друг друга. Мы вместе работали над Совместным всеобъемлющим планом действий (по иранской ядерной программе) ... Мы знаем друг друга очень, очень хорошо. Поэтому, мы можем быть очень прямолинейны друг с другом, зная, что находимся здесь на благо наших национальных интересов, и мы верны этим национальным интересам", - указала Шерман.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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