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Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге
Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге - РИА Новости, 10.01.2022
Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии функционирует в штатном режиме после пожара на станции канатной дороги, сообщает администрация. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T10:35
2022-01-10T10:35
2022-01-10T10:36
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НАЛЬЧИК, 10 янв — РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии функционирует в штатном режиме после пожара на станции канатной дороги, сообщает администрация."В ангаре находились запасные и неэксплуатируемые кабины, поэтому происшествие не повлияло на работу подъемников", — говорится в релизе.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на Поляне Азау на Эльбрусе произошел пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок подъемника. Горела внутренняя отделка, площадь составила 300 квадратных метров, его потушили в 05.04 мск в понедельник. Погибших и пострадавших нет.Причины и обстоятельства произошедшего, а также нанесенный ущерб уточняются.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, туризм, курорт, сноуборд, горнолыжный спорт
10:35 10.01.2022 (обновлено: 10:36 10.01.2022)
Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге
Курорт "Эльбрус" вновь открылся, пожар на станции канатной дороги потушили
НАЛЬЧИК, 10 янв — РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии функционирует в штатном режиме после пожара на станции канатной дороги, сообщает администрация.
"В ангаре находились запасные и неэксплуатируемые кабины, поэтому происшествие не повлияло на работу подъемников", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на Поляне Азау на Эльбрусе произошел пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок подъемника. Горела внутренняя отделка, площадь составила 300 квадратных метров, его потушили в 05.04 мск в понедельник. Погибших и пострадавших нет.
Причины и обстоятельства произошедшего, а также нанесенный ущерб уточняются.