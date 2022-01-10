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Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге

Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге - РИА Новости, 10.01.2022

Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии функционирует в штатном режиме после пожара на станции канатной дороги, сообщает администрация. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:35

2022-01-10T10:35

2022-01-10T10:36

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НАЛЬЧИК, 10 янв — РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии функционирует в штатном режиме после пожара на станции канатной дороги, сообщает администрация."В ангаре находились запасные и неэксплуатируемые кабины, поэтому происшествие не повлияло на работу подъемников", — говорится в релизе.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на Поляне Азау на Эльбрусе произошел пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок подъемника. Горела внутренняя отделка, площадь составила 300 квадратных метров, его потушили в 05.04 мск в понедельник. Погибших и пострадавших нет.Причины и обстоятельства произошедшего, а также нанесенный ущерб уточняются.

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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, туризм, курорт, сноуборд, горнолыжный спорт