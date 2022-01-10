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Наука
https://ria.ru/20220110/deltakron-1767078584.html
Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон"
Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон" - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон"
На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. Эксперты давно ждали... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:00
2022-01-10T13:34
наука
здоровье
биология
генетика
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако в реальности "дельтакрона" возникли сомнения.Кипрский гибридВ субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.У гибрида геном "дельты" и порядка десяти изменений, присущих "омикрону", уточнил профессор. По его мнению, скорее всего, этот "дельтакрон" не выдержит конкуренции с "омикроном".На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.Зерна сомненияС ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.Из 24 геномов с Кипра у 19 есть общая мутация — делеция 69-70 в спайк-белке, как у альфа-варианта. У остальных видны разные изменения, свойственные "омикрону", пишет генетик из Израиля Шай Фляйшон, тоже в твиттере. Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.В ожидании составного мутанта и новой волныПрофессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.О возможности рекомбинантного варианта генетики предупреждали давно. Вирусы способны перемешивать геномы и образовывать новые штаммы. Об этом говорил, к примеру, Том Пикок.Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче. Ранее биоинформатик Владимир Щур из ВШЭ предположил, что в России "омикрон" станет заметным к концу января.
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здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
08:00 10.01.2022 (обновлено: 13:34 10.01.2022)
 

Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако в реальности "дельтакрона" возникли сомнения.

Кипрский гибрид

В субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.
У гибрида геном "дельты" и порядка десяти изменений, присущих "омикрону", уточнил профессор. По его мнению, скорее всего, этот "дельтакрон" не выдержит конкуренции с "омикроном".
На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.
И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.
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На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса

Зерна сомнения

С ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.
Из 24 геномов с Кипра у 19 есть общая мутация — делеция 69-70 в спайк-белке, как у альфа-варианта. У остальных видны разные изменения, свойственные "омикрону", пишет генетик из Израиля Шай Фляйшон, тоже в твиттере.
Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.
Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.

В ожидании составного мутанта и новой волны

Профессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.
О возможности рекомбинантного варианта генетики предупреждали давно. Вирусы способны перемешивать геномы и образовывать новые штаммы. Об этом говорил, к примеру, Том Пикок.
Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче. Ранее биоинформатик Владимир Щур из ВШЭ предположил, что в России "омикрон" станет заметным к концу января.
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