В Нур-Султане более 60 человек нарушили режим ЧП
В Нур-Султане 64 человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские правоохранители привлекли к ответственности 64 человека за нарушение режима ЧП в Нур-Султане, сообщила пресс-служба акимата в понедельник утром.
"Шестьдесят четыре человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП в Нур-Султане… Ситуация в Нур-Султане находится под контролем… В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяется передвижение транспортных средств на предмет выявления подозрительных лиц и запрещенных веществ", - говорится в сообщении на сайте акимата.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.