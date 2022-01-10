https://ria.ru/20220110/blinken-1767250431.html
Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022
Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане, возмутившее МИД РФ, основано на "годах опыта", заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:48
2022-01-10T23:48
2022-01-10T23:48
беспорядки в казахстане
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане, возмутившее МИД РФ, основано на "годах опыта", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным"."Заявления госсекретаря основаны на годах и десятилетиях исторического опыта, сложно спорить с тем, что он сказал", - сказал Прайс на брифинге.Он отказался прокомментировать ответ из РФ на заявление Блинкена. "Мы не будем вступать в дискуссию "око за око", - сказал Прайс.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220110/trebovanie-1767168341.html
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в мире, сша, оон, одкб, жанаозен, энтони блинкен, нед прайс, россия
Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
Представитель Госдепа Прайс: заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ основано на годах опыта
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости.
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена
о миротворцах ОДКБ
в Казахстане
, возмутившее МИД РФ
, основано на "годах опыта", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс
.
Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".
"Заявления госсекретаря основаны на годах и десятилетиях исторического опыта, сложно спорить с тем, что он сказал", - сказал Прайс на брифинге.
Он отказался прокомментировать ответ из РФ на заявление Блинкена. "Мы не будем вступать в дискуссию "око за око", - сказал Прайс.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.