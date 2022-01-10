18:39 10.01.2022 (обновлено: 18:55 10.01.2022)
В Росавиации рассказали о возобновлении сообщения с Казахстаном
Росавиация держит на постоянном контроле вопрос возобновления авиасообщения с Казахстаном
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСамолеты в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Самолеты в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вопрос выполнения полетов между пунктами России и Казахстана находится на постоянном контроле Росавиации, программа полетов между РФ и Казахстаном может быть расширена по готовности аэропортов Казахстана к обслуживанию рейсов, сообщает ведомство.
"Вопрос выполнения полетов между пунктами России и Казахстана находится на постоянном контроле Росавиации", - говорится в сообщении. "Ожидается, что программа полетов российских и казахских авиакомпаний может быть расширена по готовности аэропортов Казахстана к обслуживанию рейсов в соответствии международными нормами и правилами", - подчеркнуло ведомство.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.