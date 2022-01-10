В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
На въезде в казахстанский город Атырау после беспорядков установили четыре блокпоста
Сотрудники силовых структур, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Четыре блокпоста установлены на въезде в казахстанский город Атырау, пострадавший в результате беспорядков, сообщила пресс-служба администрации Атырауской области.
"В связи с проводимой в Атырауской области антитеррористической операцией введены ограничения на передвижение транспорта по территории области. В настоящее время на въездах в областной центр работают четыре блокпоста и девять мобильных групп. В режиме усиленных мер безопасности работает и Атырауский международный аэропорт. Здесь все пассажиры также проходят тщательную проверку", - говорится в сообщении областного акимата (администрации). Текст приводит правительственный Telegram-канал.
Отмечается, что силовики на блокпостах проверяют паспорта, личные вещи и досматривают машины.
Ранее местные власти заявили, что ситуация в Атырауской области Казахстана стабилизировалась, в ходе антитеррористической операции задержаны 197 человек. Один человек погиб, еще по меньшей мере 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в области.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.